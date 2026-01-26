تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض

Lebanon 24
26-01-2026 | 14:45
كشفت تقارير فنية عن قائمة الفنانين اللبنانيين المقرر مشاركتهم في الأمسية التكريمية الخاصة بالموسيقار الراحل إلياس الرحباني، والتي تأتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" تحت عنوان "ليلة الوفاء"، احتفاءً بمسيرته الموسيقية التي أغنت المكتبة العربية والعالمية.


يقود هذه الليلة الاستثنائية الفنان غسان الرحباني، الذي سيتولى العزف على البيانو وقيادة الفرقة الأوركسترالية "الفيلهرمونية"، لتقديم أشهر معزوفات والده الراحل بتوزيعات متجددة تحافظ على روح الأصالة الرحبانية.


تضم قائمة الفنانين المشاركين في أداء الأغنيات الأيقونية التي لحنها إلياس الرحباني كلاً من:

-جيلبير جلخ: الذي سيقدم باقة من الأغنيات الجبلية والرومانسية.
-رانيا الحاج: التي ستستعيد بصوتها ذكريات الزمن الجميل وأغاني فيروز وسلوى القطريب التي حملت توقيع الراحل.


من المتوقع أن تشهد الليلة تقديم أعمال خالدة مثل "حنا السكران"، "يا مارق عالطواحين"، "جينا الدار"، و"يا سنين ارجعيلي"، وسط ديكورات بصرية تستحضر حقبة السبعينيات والثمانينيات التي شهدت ذروة عطاء إلياس الرحباني. ويأتي هذا الحفل بتنظيم من شركة "بنش مارك" وإشراف الهيئة العامة للترفيه، ليكون بمثابة جسر ثقافي يربط جمهور الرياض بأرقى ألحان المدرسة الرحبانية اللبنانية.

