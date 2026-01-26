نقابة العاملين في الإعلام : اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة

شجبت " في "، جريمة الاغتيال التي ارتكبها العدو في حق الإعلامي ، في اعتداءٍ يشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الإعلامي وللقوانين الدولية التي تكفل حماية الإعلاميين".



وترى النقابة في هذا الاستهداف "تصعيدًا خطرًا يطاول الجسم الإعلامي برمّته"، وتدعو والنقابية والحقوقية إلى "التحرّك العاجل لمحاسبة المرتكبين ووقف سياسة استباحة الإعلاميين".



وتقدّمت النقابة "بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد ومن الأسرة الإعلامية ".

