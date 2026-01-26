جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"

تناقلَ ناشطون عبر مقطع فيديو للجنرال المتقاعد الصغير، وهو يتحدث عن تلقيه "لكمة" من زوجته على وجهه، وذلك إثر إشكال نشب بينهما.



وقال الصغير إن زوجته وجهت إليه "بوكس"، ما أصابه بكدمات واضحة في وجهه، مشيراً إلى أنه لاذ بالفرار منها قبل أن يتلقى لكمة أخرى على عينه الثانية.



الفيديو حصد تفاعلاً كثيفاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً أن الصغير قال إنه أراد التحدث بصراحة عما حصل معه خصوصاً أن الكدمات واضحة وظاهرة على وجهه.





