الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟

تتجهُ الأنظار إلى التحرك الذي سينظمهُ مودعون أمام في ، وذلك رفضاً لما أسموه "التدخل الفرنسي لشطب أموال المودعين".



تقول المعلومات إنّه حتى الآن، لم تُحسم الأعداد المُشاركة في الحراك الذي سيُقام عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما هناك توقعات بألا تكون المشاركة كثيفة وسط وجود مساعٍ لأن يكون الحضور واسعاً خلال التظاهرة.



وذكرت المعلومات أنَّ قضية المودعين المُحقة ستواجهُ الكثير من الاستحقاقات، ما يفتح الباب أمام تحرّكات جديدة في الشارع.

