مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 26/1/2026مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"أيام مفصلية تسبق شهر الاستحقاقات الكبرى في شباط تبدأ غدا مع انطلاق مناقشات موازنة العام 2026 في مجلس النواب على مدى ثلاثة أيام متتالية صباحا ومساء.بالتوازي عادت الحركة العربية الداعمة للبنان مع زيارة الموفد القطري وزير الدولة محمد الخليفي الذي أعلن عن حزمة مشاريع كبرى تفتتح معها الاستثمارات الخليجية في بقيمة 480 مليون دولار موزعة على مختلف المناطق وتشمل قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار.وفي هذا الاطار حمل الرئيس نبيه بري الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر لبنان واللبنانيين لقطر أميرا وحكومة وشعبا لوقوفهم الدائم إلى جانبه ومؤازرته في شتى الميادين وعلى دعم الجيش اللبناني بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان المتواصل عليه في لبنان.داخليا أيضا تتجه الأنظار إلى زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن مطلع شباط ورفع تصور القيادة العسكرية للمرحلة التالية إلى تمهيدا لمؤتمر دعم الجيش في باريس الذي يسبقه اجتماع تحضيري في الدوحة.وفي ما يتصل بالجدل حول لجنة الميكانيزم تشير المعطيات إلى اقتراب اتضاح الصورة بما يرجح عودتها للاجتماع في موعد مبدئي حدد في الخامس والعشرين من شباط.وفي هذا السياق استنكر الرئيس بري ما وصفه بالأكاذيب والاختلاقات التي تسيء إلى الموقف اللبناني وتربك الداخل مؤكدا التمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية وباللجنة المنبثقة عنه شكلا ومضمونا رغم سعي إسرائيل إلى نسفها.وأمام العدوان الذي لا يفرق بيننا قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم : إننا معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان ‏المحتمل على إيران ومصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلا أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع ‏الظرف الموجود في وقتها لكننا لسنا حياديين.إقليميا لا يزال يحبس أنفاسه مع اقتراب اكتمال التحشيد العسكري الأميركي في المنطقة وسط ترجيحات بضربة محتملة ضد إيران رغم تضارب التقديرات في ظل وصول حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن إلى المنطقة وزيارة قائد القيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل ما يعكس مستوى متقدما من التنسيق قبيل أي تطور عسكري محتمل.مقدمة الـ"أم تي في"في لبنان خطان متوازيان لا يلتقيان.الخط الاول تمثله السلطة ومعظم القوى السياسية واكثرية اللبنانيين. وهؤلاء يريدون تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية بعدما دفع لبنان واللبنانيون اثمانا غاليه نتيجة تورطهم في حروب الآخرين.في المقابل، حزب الله يواصل جر لبنان بالقوة الى خطوط الزلازل. وآخر مواقفه اعلان امينه العام نعيم قاسم ان الحزب ليس حياديا وسيتصدى لاي تدخل في ايران او لاي مساس بالامام الخامنئي.فمن سلم نعيم قاسم قرار الحرب والسلم في لبنان؟ ومن قال له ان اللبنانيين لا يزالون يسلمون بمصادرة دور الدولة لمصلحة دويلته الفاشلة التي تبين للجميع عجزها وكم هي مخترقة من اسرائيل؟والاهم: اين كانت ايران عندما كان يتلقى ضربة تلو اخرى في لبنان؟ واين كانت خصوصا عندما اغتالت اسرائيل حسن نصر الله؟ فلماذ يريد قاسم الدفاع عن ايران في حين ان ايران تخلت عنه ايام الشدة والحرب؟وفيما قاسم "عم يشد ويقد" محاولا الايحاء انه مؤهل للدفاع عن ايران اذا ما تعرضت لهجوم، اعلنت سفارة الاميركية في ان السفيرين الاميركيين في بيروت وتل ابيب اجتمعا في عطلة نهاية الاسبوع في الاردن للبحث في كيفية دفع لبنان نحو سلام مستدام عبر الديبلوماسية والحوار.ألم يأتي الوقت للتخلي نهائيا عن الحروب العبثية والخاسرة مع حزب الله ومحوره، والدخول في زمن السلام وفق مقتضيات المرحلة وانطلاقا من مسلمات القمم العربية؟في الاثناء جرعة دعم قطرية تلقاها لبنان عبر وزير الدولة في الخارجية القطرية الذي جال على المسؤولين اللبنانيين كاشفا عن حزمة واسعة من المساعدات والمشاريع القطرية للبنان. فمرة أخرى: شكرا قطر.البداية من حادثة حصلت في الطيونة كشفت المستور: حزب يعتقل عسكريا، يهرب من ، ويفاوض الدولة بثكنتها… والاجهزة المعنية لا توقف أيا من المرتكبين.مقدمة "المنار"لاننا مستهدفون كايران فيما يخطط له من عدوان محتمل، فاننا لن نكون على الحياد ومصممون على الدفاع.هو موقف الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال الوقفة التضامنية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقيادتها الحكيمة بمواجهة التهديد الامريكي الصهيوني، وتنديدا بالاساءة لمقام المرجع الكبير الامام السيد علي الخامنئي.ولمن يريد المزيد ممن يسأل حزب الله عن موقفه اذا ما تم الاعتداء على الجمهورية الاسلامية، فان الجواب في قلب السائلين الذين افشوا للمقاومة بما يخطط له العدو من سيناريوهات عن ضرب ايران اولا وبعدها لبنان وربما العكس، فامام هذه الاحتمالات نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبر أنه موجه إلينا ايضا ولنا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسبا، لكن لسنا حياديين – حسم الشيخ قاسم، والحرب على ايران هذه المرة قد تشعل المنطقة، واغتيال الامام الخامنئي لا سمح الله هو اغتيال للاستقرار وللوضع في المنطقة والعالم – كما قال.وفي لبنان فانهم يسيرون بالضغط العسكري والسياسي علينا لكنهم يبقون سيف الحرب مصلتا لأنهم يريدوننا في النهاية أن نستسلم، وهو ما لن يكون، فمع الاستسلام نخسر كل شيء، لكن مع الدفاع يكون الامل مفتوحا على احتمالات كثيرة.ومهما كانت الاحتمالات فان الوقوف الى جانب الحق الايراني واجب اخلاقي وانساني كما أكدت كلمات الوقفة التضامنية لجهات علمائية وحزبية وطنية، مثمنين لايران وقوفها الى جانب الحق اللبناني والعربي والاسلامي بوجه العدوانية الصهيونية الاميركية.عدوانية متواصلة على بلادنا ليل نهار، وليس آخرها ارتقاء الزميل الاعلامي الشيخ علي نور الدين شهيدا في منطقة الحوش بصور، وهو قد عمل مقدما للبرامج الدينية في قناة المنار.في قنوات التواصل العربي زمن الاطباق الاسرائيلي على لبنان، حضر الى بيروت الوزير القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي حاملا حزمة من الدعم السياسي والتنموي والاقتصادي، زائرا الرؤساء الثلاثة ومؤكدا وقوف بلاده الى جانب لبنان.وبعد الوقوف لما يقارب العام على الحياد ان لم يكن في صف التبرير للعدوان، تحركت بشكوى الى مجلس الامن ضد الاعتداءات الاسرائيلية.مقدمة الـ"أو تي في"العصا العسكرية الاميركية المرفوعة ضد ايران تكاد تبلغ مداها، مع الاعلان عن وصول حاملة الطائرات "يو اس اس ابراهام لينكولن" الى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الاميركية في المحيط الهندي، فيما جزرة التفاوض لا تزال في المتناول، اذا فضلت طهران هذا المسار.اما الشيخ نعيم قاسم، فأعلن ان حزب الله لن يقف على حياد تجاه أي عدوان على ايران، مؤكدا التصميم على الدفاع، وتاركا التفاصيل للظرف القائم.وفي المقابل، ووسط الجدل حول مستقبل لجنة الميكانيزم في لبنان، كشف اليوم عن لقاء عقد خلال عطلة نهاية الاسبوع في السفارة الاميركية في الاردن بين سفيري الولايات المتحدة في بيروت وتل ابيب، اللذين اكدا التزام دفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعال عبر الدبلوماسية والحوار.اما في بيروت، فأعلن وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي حزمة من المشاريع التنموية للبنان عبر صندوق قطر للتنمية، داعيا الى تغليب لغة الحوار المباشر والمصلحة الوطنية العليا بين كل الأطراف.اما في المحليات، فالحلبة غدا في ساحة النجمة، حيث تستعد الطبقة السياسية لاقرار موازنة اقل من عادية، طابعها حسابي لا اصلاحي. اما العراضات الفلكلورية التقليدية، سواء من رئيس لجنة المال والموازنة او من نواب غالبية الكتل، فلن تقدم ولن تؤخر، في ضوء الثقة المفقودة بقدرة المؤسسات السياسية اللبنانية على الخوض في مسار اصلاحي فعلي.ويبقى اخيرا السؤال اليومي حول مصير الانتخابات النيابية، حيث يتهافت المرشحون نحو استحقاق لا ضمانة حتى اللحظة باجرائه الا الكلام، لا في ايار ولا حتى في فصل الصيف.مقدمة الـ"أل بي سي"المسافة بين السرايا الحكومية وحارة حريك ليست بعيدة جغرافيا، ولكنها بعيدة جدا في المقاربة السياسية.مسؤول قطري رفيع في جولة على المراجع اللبنانية، والإعلان عن حزمة مساعدات. وقبل أن يجف حبر كلام الخليفي، يعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "حرب إسناد" لإيران.ففي الشكل، الإحتفال جاء تحت عنوان "التضامن مع إيران"، وفي المضمون يعلن الشيخ قاسم قائلا:" نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع، وحزب الله ليس حياديا".بهذا الكلام يكون الشيخ قاسم قد نسف كل جسور التواصل مع السلطة التنفيذية التي يتناقض خطابها السياسي وما يقوله قاسم.إسرائيليا، الأحزمة النارية باتت شبه يومية، فالجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على لبنان، وهي تطال مناطق محددة، مستخدما قنابل خارقة للتحصينات. وتسعى إسرائيل من خلال ذلك الى إضعاف قدرات حزب الله العسكرية من خلال التركيز على أهداف يقدر انها موجودة تحت الأرض.الحزام الناري هذا يأتي ضمن عمليات تخطط لها إسرائيل، في إطار الإستعداد لمواجهة حزب الله، إذا قرر الأخير الإنخراط في الدفاع عن إيران.وفي خبر يرقى إلى مستوى الحدث ، طوت إسرائيل أحد أبرز فصول حرب طوفان الأقصى، بإعلانها التعرف الى رفات آخر رهينة محتجز في قطاع غزة ، وقال بيان الجيش: "تمت إعادة جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة".في المقابل، مازال هناك اسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية.ليس بعيدا من السياقات المرتبطة بالحرب، أعلنت السلطات اليوم إفشال محاولة تهريب أسلحة ضمت صواريخ وقذائف باتجاه الأراضي اللبنانية.مقدمة "الجديد""شكرا قطر".. شعار استعاره كانون من تموز وأول الغيث نصف مليار دولار "والحبل ع الجرار".ففي زيارة الساعات القليلة اختصرت الدوحة المشوار الطويل لتعافي لبنان وثبتت أقدامها دولة شقيقة على أرض دولة يتنازعها الأصدقاء كما الأعداء وركزت أسس دورها الداعم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية على معادلة أن استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.وفي السياسة دعت إلى تغليب لغة الحوار المباشر تحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني مع استمرار المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين إن بالمباشر أم في الدوحة وعبر النقاشات داخل الخماسية القائمة من ضمن خارطة طريق منسقة بين الرياض وواشنطن.وبالتوازي من خلال وضع لبنان على الأجندة القطرية الأميركية وإلى الدور السياسي الذي تضطلع به قطر فإنها ومع لبنان لطالما فتحت "خزائنها" لمساعدته وهو ما أفضت إليه زيارة وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي بإعلان حزمة مساعدات بملايين الدولارات لضخها في قطاع الطاقة ومشاريع مماثلة.وعلى الدعم المفتوح والحساب الجاري أكد الزائر القطري استمرار دعم الجيش وإطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا وعلى وعد الكشف عن مبادرات جديدة بقيت قيد "الإعمار" و"مش بالكلام" بل بالأفعال والأرقام.انتهت الجولة وغادر الضيف محملا بالسلام هدأت "العاصفة القطرية" وخلفت وراءها ارتياحا على المشهدين السياسي والاقتصادي وحملتها الرياح "الثلاثية" إلى جانب عمان والسعودية صوب منطقة معرضة لهبوب الزوابع مصحوبة بفرقاطات ومدمرات وحاملات طائرات رست في المياه الإقليمية ورفعت منسوب الضغط على إيران.وما بين التهديد بضرب الجمهورية ما لم تنفذ طهران شروط واشنطن وبين إعلان القيادة الوسطى الأميركية أن تحويل مسار "لينكولن" حاملة الطائرات نحو الشرق الأوسط هو لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين فإن أي تطور مربوط على توقيت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ربع الساعة الأخير.وفي ضربة استباقية وضع الأمين العام لحزب الله لبنان في "بيت النار" وجاهر بأن الحزب لن يقف على الحياد فيما لو تعرض "الولي الفقيه" للاغتيال وقال إن الحزب معني بالقيام بكل الإجراءات لمواجهة تهديد ترامب للسيد الخامنئي ولنا كل الصلاحية في العمل لمواجهة هذا التهديد.ومن هذا الموقف أخذ الحزب لبنان رهينة لما سيحصل في إيران ووضع الدولة في موضع لا تحمد عقباه ومن سوق المزايدات وعامل الضغط إلى لقاءات أميركية- أميركية على أرض الأردن الحيادية بين لبنان وإسرائيل حيث التقى سفيرا واشنطن في كلا البلدين في عمان على بحث الخطوات اللازمة لمنطقة أكثر سلما وازدهارا بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت.ويفتح اللقاء الذي انعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع احتمالات حول المرحلة الثانية لبنانيا ورحلة البحث عن بديل للجنة الميكانيزم معطوف على الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة مع إغلاق إسرائيل ملف رهائنها باستعادة آخر جثة من حي التفاح في القطاع.ومعه سقطت آخر ورقة من يدها لفتح معبر رفح بالاتجاهين كآخر بند في المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية بعدما احتفظ بها بنيامين نتنياهو للحظة المناسبة الأمر الذي وصفه ترامب بالعمل الرائع.