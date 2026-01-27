جلسات الموازنة شاقة والتمديد وارد

قال مصدر إداري معني بالعمل في مجلس النواب إن جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2026 ستكون شاقة، في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي يُرجّح أن تُجرى بعد أشهر قليلة.

وأشار المصدر إلى أنّ عدداً كبيراً من النواب سيستغلّون البث المباشر للجلسات للاستفاضة في المداخلات، لافتاً إلى أنّ الكتل النيابية لن تلتزم على الأرجح بتحديد نائب أو اثنين أو ثلاثة للحديث باسمها، بل ستُسجَّل طلبات كلام بالعشرات، وقد يصل عدد المتدخلين إلى نحو 40 نائباً قبل الدخول الفعلي في مناقشة بنود الموازنة.

وبناءً عليه، رجّح المصدر ألّا تُحسم المناقشات خلال ثلاثة أيام، ما قد يدفع رئاسة المجلس إلى تمديد الجلسات ليوم إضافي على الأقل، في حال عدم إقرار الموازنة ضمن المهلة المحددة.





