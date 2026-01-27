بقرادوني خارج البرلمان!؟

قال مسؤول في حزب " " خلال مناسبة خاصة، وفي أثناء الحديث عن الشأن الرياضي وتحديداً : "للأسف فان النائب ، الأكثر نشاطاً اليوم إنمائياً ورياضياً في ، لن يترشّح للانتخابات النيابية في دورة أيار 2026".

وأضاف أنّ معلوماته تفيد بأن بقرادوني أبلغ المعنيين في "القوات " قراره بعدم الترشّح، مشيراً إلى أنّ محاولات جرت لإقناعه بالعدول عن هذا القرار، إلا أنّه لا يزال حتى الساعة متمسّكاً بموقفه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تغيّر المعطيات مع اقتراب موعد الاستحقاق.





