بقرادوني خارج البرلمان!؟

قال مسؤول في حزب "القوات اللبنانية
" خلال مناسبة خاصة، وفي أثناء الحديث عن الشأن الرياضي وتحديداً نادي الحكمة
: "للأسف فان النائب جهاد بقرادوني
، الأكثر نشاطاً اليوم إنمائياً ورياضياً في بيروت
، لن يترشّح للانتخابات النيابية في دورة أيار 2026".
وأضاف أنّ معلوماته تفيد بأن بقرادوني أبلغ المعنيين في "القوات اللبنانية
" قراره بعدم الترشّح، مشيراً إلى أنّ محاولات جرت لإقناعه بالعدول عن هذا القرار، إلا أنّه لا يزال حتى الساعة متمسّكاً بموقفه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تغيّر المعطيات مع اقتراب موعد الاستحقاق.