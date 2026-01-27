تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بقرادوني خارج البرلمان!؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-01-2026 | 03:15
A-
A+
بقرادوني خارج البرلمان!؟
بقرادوني خارج البرلمان!؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" خلال مناسبة خاصة، وفي أثناء الحديث عن الشأن الرياضي وتحديداً نادي الحكمة:  "للأسف فان النائب جهاد بقرادوني، الأكثر نشاطاً اليوم إنمائياً ورياضياً في بيروت، لن يترشّح للانتخابات النيابية في دورة أيار 2026".
وأضاف أنّ معلوماته تفيد بأن بقرادوني أبلغ المعنيين في "القوات اللبنانية" قراره بعدم الترشّح، مشيراً إلى أنّ محاولات جرت لإقناعه بالعدول عن هذا القرار، إلا أنّه لا يزال حتى الساعة متمسّكاً بموقفه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تغيّر المعطيات مع اقتراب موعد الاستحقاق.

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رئيسة البرلمان الأوروبي: منع جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وأي ممثلين لطهران من دخول البرلمان الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العراقي: جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قائمة ولم تؤجل
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الحدث: تأجيل جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد المقبل
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ستكون له تداعيات كثيرة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

جهاد بقرادوني

نادي الحكمة

اللبنانية

البرلمان

الرياض

بيروت

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:10 | 2026-01-27
Lebanon24
03:55 | 2026-01-27
Lebanon24
04:22 | 2026-01-27
Lebanon24
04:19 | 2026-01-27
Lebanon24
04:06 | 2026-01-27
Lebanon24
04:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24