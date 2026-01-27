باسيل: وثيقة التفاهم سقطت بسقوط بناء الدولة ولبننة السلاح

أعلن رئيس عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أساس وثيقة التفاهم كان لبننة خيارات وسلاحه من خلال الشراكة وبناء الدولة والدفاع عن ، مؤكداً أن التفاهم سقط عندما سقطت هذه المداميك.



وأشار إلى أن "وحدة الساحات" وحرب الإسناد دمرت الحزب ولبنان وأسقطت الوظيفة الردعية للسلاح، معبراً عن حزنه لرؤية تكرار ما وصفه بـ"جريمة توريط لبنان بدمار جديد" بدلاً من العمل على تحييده وحمايته.



