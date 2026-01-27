على متن فان...قوى الأمن توقف مروجيَ مخدرات

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي - العامة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولَين بترويج المخدِّرات في وخاصة في مناطق المتن.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّتَيهما وهما ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني) ا. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 14-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات من توقيفهما في محلة أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن فان لون رصاصي تم ضبطه.

وبتفتيشهما والفان، تم ضبط ما يلي:

15 طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين

15 طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

مظروف بداخله مادة الماريجوانا

هواتف خلوية، شريحة خط أجنبية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".