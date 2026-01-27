تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

على متن فان...قوى الأمن توقف مروجيَ مخدرات

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:43
على متن فان...قوى الأمن توقف مروجيَ مخدرات
على متن فان...قوى الأمن توقف مروجيَ مخدرات photos 0
صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولَين بترويج المخدِّرات في جبل لبنان وخاصة في مناطق المتن.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّتَيهما وهما ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني) ا. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 14-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة برج حمود أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن فان لون رصاصي تم ضبطه.

وبتفتيشهما والفان، تم ضبط ما يلي:

15 طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين

15 طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

مظروف بداخله مادة الماريجوانا

هواتف خلوية، شريحة خط أجنبية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان

اللبنانية

برج حمود

القضاء ا

القضاء

