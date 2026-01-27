ولاية ثانية لحسان ريفي في نقابة موظفي المصارف بالشمال

جدد مجلس نقابة موظفي المصارف في الشمال
ثقته بالنقيب حسان ريفي
لولاية ثانية، وذلك في أعقاب الانتخابات النصفية التي أجريت لانتخاب ستة أعضاء جدد في مجلس النقابة
.
وعقد المجلس المكتمل، المؤلف من 12 عضواً، اجتماعاً بحضور رئيس اتحاد
موظفي المصارف جورج
الحاج، والأمين العام للاتحاد مازن قباني، إلى جانب عضو المجلس التنفيذي
عمر عانوتي والمستشار القانوني المحامي شادي أبو عيسى
. وأسفرت العملية الانتخابية
عن توزيع المناصب الإدارية على النحو الآتي:
-حسان ريفي: نقيباً (بنك BLC).
-كريستيان عبيد معيكي: نائباً للنقيب (بنك FSB).
-خالد مواس
: أميناً للسر (بنك LGB).
-فراس وهبي: أميناً للصندوق (بنك BOB).
-جوزيف شاهين: نائباً لأمين السر (بنك BLF).
-ساندي صليبا: محاسبة (بنك SGBL).
كما ضم المجلس بصفة أعضاء مستشارين كلاً من: نزار طقوزلي، علي سنكري، سليمان سعد، جورج قيروع، تحسين عامودي، وهشام الشيخ، ممثلين عن مختلف المصارف العاملة.