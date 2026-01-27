تفاصيل جلسة مناقشة موازنة 2026... سجال وهذه أبرز الكلمات

بدأت جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 في مجلس النواب والتي تستمر ثلاثة أيام.

ووصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة.

وفي مستهل الجلسة، شكر لجنة المال والموازنة وكل من عمل على انجاز مشروع قانون المولزنة لسنة 2026.

كنعان

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في خلال مناقشة مجلس النواب مشروع موازنة 2026 إن اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء



مؤسسات الدولة.



وتابع كنعان: "لا القروض ادخلت بالموازنة ولا النفقات التفصيلية العائدة للهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة ادخلت بالموازنة".



وأشار كنعان إلى ان اللجنة استعرضت المشروع كما ورد من الحكومة ودرسته وادخلت عليه التعديلات اللازمة، مضيفا: "ما يجب ان يُرصد في القانون هو اعتمادات الدفع ولا يخفى على اي مدقق او مطّلع ان من ابرز اسباب الانهيار المالي هو عشوائية قوانين البرامج".

بو صعب

قال مجلس النواب الياس بو صعب، إنّه "منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ"Capital control" وهيكلة المصارف، ولم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية".





وأضاف بو صعب أنّ "كل النظام يتحمّل المسؤولية منذ 6 سنوات إلى اليوم".





وتابع: "لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف، ولا اعتراف بالدين العام، وهذا يعني أنه لا عودة لأموال المودعين بأي شكل من الأشكال".

عدوان

قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إنّ "الموازنة ليست إلا انعكاساً للأوضاع النقدية والحالة الاقتصادية في البلاد".





وأضاف عدوان: "إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور، وكتكتل لن نفعل ذلك".





وتابع: "أيّ رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا، ونحن عند مفترق طرق، اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنا من مشكلة في الحاضر والمستقبل".

بري

وردّ عدوان بالشأن المتصل باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وقال له إنّ " قام بواجباته كاملا ولكن لم تلتزم بشيء".

حمدان

وقال النائب فراس حمدان، إنّ "الهدف اليوم من أيّ مسار سياسيّ هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد".





وأضاف حمدان: "فيه مصاري الشيخ نعيم"، في إشارة إلى أمين عام " "، وأضاف "اذا هو قادر يوقف الاعتداءات ويجيب المصاري إعادة الاعمار ويضمن الانسحاب ويحرر الاسرى، نحنا رح نكون وراه".

سجال



وقاطع النائب إيهاب حمادة كلمة حمدان، وقال: "دولة الرئيس، حضرتو اذا عم بوجهلك أسئلة كمحقق وقاعد عم بحقق مع العالم، خليه بيللي هو فيه، خليه ضمن النقاش، عنا حقّ الردّ على الكثير من التفاصيل".





وأضاف حمادة: "الجنوب بألف خير يا عزيزي، أهدافك محققة ومشروعك محقق، ما تعمل استاذ على العالم، حكي يلي بدك ياه ضمن معايير المجلس".





فأجاب حمدان: "حرية الرأي والتعبير لا يُمكن لأحد المساس بها، هذا رأينا وموقفنا السياسيّ".

احد النواب ردا على فراس حمدان ”الجنوب بألف خير… وضعنا بالـ ”لوج““#LBCINews pic.twitter.com/dpH5CMMSKc — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 27, 2026

السيّد

قال النائب جميل السيّد، إنّ "هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها".





وأضاف السيّد: "كلّ الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي".





ورأى أنّ "الحكومة اختارت الجباية من خلال ضرائب تطال جميع المواطنين حتى صيادي السمك بدلاً من وضع ضرائب مدروسة".

يعقوبيان

قالت النائبة بولا يعقوبيان إنّ "أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية".





وسألت يعقوبيان: "هل هي موازنة لبنان أو موازنة ؟، لا. حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أنّ تُقرّر في الإقتصاد".

تصاريح قبل الجلسة

وقبيل الجلسة صرّح عدد من النواب في ساحة النجمة.

وقال النائب نعمة افرام: تأخرنا بالقرارات لناحية التعامل مع تعويضات نهاية الخدمة وحرقنا 12 مليار دولار وما يحصل في القطاع العام كارثة.

النائب سيمون أبي رميا قال عبر لـmtv: أحيي العمل الذي قام به النائب ابراهيم كنعان من أجل إقرار الموازنة وأنا مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المال والموازنة.

وتعليقاً على كلام الشيخ نعيم قاسم، أكد ابي رميا أن هناك شبه إجماع من قبل الشعب أننا شبعنا من الحروب خصوصاً عندما تكون لمصلحةالآخر.

النائب الياس حنكش أكد عبر لـmtv، أن التعديلات يجب أن تحصل وسنصوّت معها ونأمل ألا تكون هذه الموازنة رقمية وأن تكون حقيقة ومشكلتها أنه ليس هناك قطع حساب وهناك فرسان موازنة و"بطّل محرز" الردّ على قاسم و"ما بقى حدا مصدقوا".

النائب جورج عدوان اعتبر أن الموازنة تُطرح في ظروف مهمة وسنتحدث مطولا عن مقاربتنا كتكتل لاسترداد الودائع.