أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها

أكد النائب ، في حديث لـ "صوت كل "، أن البلاد تعيش أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة في ظل شلل المؤسسات وغياب الإصلاحات البنيوية. وأوضح أن مشروع الموازنة جاء "تشغيلياً" بهدف تأمين استمرارية الدولة ومنع الانهيار الكامل، وليس لإطلاق النمو الاقتصادي، معتبراً أن الرؤية الاقتصادية تتطلب سلسلة تشريعات وحوكمة واتفاقات دولية لم تكتمل بعد.



وفي ملف القطاع العام، أشار إلى أن التقرير النهائي للنائب سيتطرق إلى إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، مشدداً على ضرورة تأمين الإيرادات لتغطية النفقات وضمان العدالة الاجتماعية.



وعن الاستحقاق النيابي، رأى أبي أنه لا توجد مؤشرات رسمية لتأجيل الانتخابات، خاصة في ظل إصرار رئيس الجمهورية على إجرائها في موعدها الدستوري، واصفاً ما يُشاع عن التأجيل بـ "التحليل السياسي". وأوضح أن ضبابية المشهد أخّرت انطلاق التحالفات، مؤكداً أنه في "صلب المعركة " وفي مرحلة التفاوض مع قوى سياسية عدة، حيث تبقى كل الخيارات متاحة.





