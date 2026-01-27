تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها

Lebanon 24
27-01-2026 | 04:06
A-
A+
أبي رميا: الموازنة تشغيلية لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
أبي رميا: الموازنة تشغيلية لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب سيمون أبي رميا، في حديث لـ "صوت كل لبنان"، أن البلاد تعيش أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة في ظل شلل المؤسسات وغياب الإصلاحات البنيوية. وأوضح أن مشروع الموازنة جاء "تشغيلياً" بهدف تأمين استمرارية الدولة ومنع الانهيار الكامل، وليس لإطلاق النمو الاقتصادي، معتبراً أن الرؤية الاقتصادية تتطلب سلسلة تشريعات وحوكمة واتفاقات دولية لم تكتمل بعد.

وفي ملف القطاع العام، أشار أبي رميا إلى أن التقرير النهائي للنائب إبراهيم كنعان سيتطرق إلى إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، مشدداً على ضرورة تأمين الإيرادات لتغطية النفقات وضمان العدالة الاجتماعية.

وعن الاستحقاق النيابي، رأى أبي رميا أنه لا توجد مؤشرات رسمية لتأجيل الانتخابات، خاصة في ظل إصرار رئيس الجمهورية على إجرائها في موعدها الدستوري، واصفاً ما يُشاع عن التأجيل بـ "التحليل السياسي". وأوضح أن ضبابية المشهد أخّرت انطلاق التحالفات، مؤكداً أنه في "صلب المعركة الانتخابية" وفي مرحلة التفاوض مع قوى سياسية عدة، حيث تبقى كل الخيارات متاحة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كنعان: الموازنة تشغيلية بكل ما للكلمة من معنى
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ابي رميا في لقاء وفد الدفاع المدني: لتثبيت المتطوّعين وتأمين التجهيزات اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أبي رميا : أحيي العمل الذي قام به كنعان من أجل إقرار الموازنة وأنا مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المال والموازنة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا من جبيل: السيادة قرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24

سيمون أبي رميا

إبراهيم كنعان

الانتخابية

سيمون أبي

أبي رميا

الجمهوري

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:55 | 2026-01-27
Lebanon24
07:05 | 2026-01-27
Lebanon24
07:01 | 2026-01-27
Lebanon24
06:59 | 2026-01-27
Lebanon24
06:58 | 2026-01-27
Lebanon24
06:57 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24