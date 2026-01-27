منخفض جوي "محدود" يطرق أبواب لبنان.. إليكم ما ينتظرنا

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بتأثر والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي محدود الفعالية، يؤدي إلى طقس متقلب وممطر، على أن ينحسر تدريجياً يوم الخميس مع بقاء بعض التقلبات المحلية.



تفاصيل الطقس للأيام :



-الثلاثاء: يتحول الطقس اعتباراً من الظهر إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات. تنشط الرياح ويرتفع موج البحر، وتتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد أحياناً في المناطق الشمالية مع برق ورعد، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر لتلامس ليلاً الـ 1500 متر.

-الأربعاء: طقس غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار تشتد أحياناً خاصة جنوباً، مع رياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، مع توقع حدوث انفراجات خلال النهار.

-الخميس: غائم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة، مع بقاء الفرص مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج على ارتفاع 1800 متر.

-الجمعة: طقس غائم جزئياً مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية، ويتحول مساءً إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية ليلاً.



