روّج المخدّرات في حيّ السلّم.. وقوى الأمن توقفه

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص على متن دراجة آلية بترويج المخدّرات في محلّة حيّ السلم



بتاريخ 13-1-2026، وبعد عمليّات رصد ومتابعة دقيقة، أطبقت قوّة من هذه المفرزة على المشتبه به في المحلّة المذكورة، وأوقفته على متن دراجة آلية من نوع «Jonway» لون أسود، وتبيّن أنّه يُدعى



ع. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)



وبتفتيشه، ضُبط بحوزته كمّية من المواد المخدّرة مقسّمة على الشكل التالي



-/30/ كيسًا بأحجام كبيرة وصغيرة، تحتوي على مادة حشيشة الكيف



-/47/ علبة بلاستيكية بأحجام مختلفة، تحتوي على مادة بيضاء مخدّرة



-كمّية من الحبوب المخدّرة



-مبلغ مالي



-هاتف خلوي



كما تبيّن أنّه مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تبييض أموال، وأنّ الدراجة الآلية مسروقة



تمّ تسليمه مع المضبوطات والدراجة الآلية إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.

