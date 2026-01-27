تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روّج المخدّرات في حيّ السلّم.. وقوى الأمن توقفه

Lebanon 24
27-01-2026 | 06:01
A-
A+
روّج المخدّرات في حيّ السلّم.. وقوى الأمن توقفه
روّج المخدّرات في حيّ السلّم.. وقوى الأمن توقفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص على متن دراجة آلية بترويج المخدّرات في محلّة حيّ السلم

بتاريخ 13-1-2026، وبعد عمليّات رصد ومتابعة دقيقة، أطبقت قوّة من هذه المفرزة على المشتبه به في المحلّة المذكورة، وأوقفته على متن دراجة آلية من نوع «Jonway» لون أسود، وتبيّن أنّه يُدعى

ع. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته كمّية من المواد المخدّرة مقسّمة على الشكل التالي

-/30/ كيسًا بأحجام كبيرة وصغيرة، تحتوي على مادة حشيشة الكيف

-/47/ علبة بلاستيكية بأحجام مختلفة، تحتوي على مادة بيضاء مخدّرة

-كمّية من الحبوب المخدّرة

-مبلغ مالي

-هاتف خلوي

كما تبيّن أنّه مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تبييض أموال، وأنّ الدراجة الآلية مسروقة

تمّ تسليمه مع المضبوطات والدراجة الآلية إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على متن فان...قوى الأمن توقف مروجيَ مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لمفتي راشيا إلى البقاع: تأكيد على السلم الأهلي ومكافحة المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشويفات والليلكي.. متابعة أمنية توقف مروجي مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة في حي السلم تنتهي بالقبض على مطلوب
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

القضاء ا

القضاء

لبنان

بلاست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27
Lebanon24
13:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24