Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ريفي بعد لقائه دريان: الدولة تجمعنا وتعمل على الامن والاستقرار

Lebanon 24
27-01-2026 | 06:41
ريفي بعد لقائه دريان: الدولة تجمعنا وتعمل على الامن والاستقرار
ريفي بعد لقائه دريان: الدولة تجمعنا وتعمل على الامن والاستقرار photos 0
قال النائب أشرف ريفي  بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى:" تشرفنا بزيارة سماحته، وكعادتنا نلتقي به لنقول له نحن إلى جانبه كمرجعيتنا الدينية، ورأيه السديد والعاقل يخدم المصلحة السنية والمصلحة الوطنية، كما وضعناه في أجواء النكبة الكبرى في طرابلس والمنازل المتصدعة، واطلعته عن اجتماعنا مع رئيس الحكومة وأخذنا فعلا قرارات يجب معالجتها في اسرع وقت ممكن، فالأمور الطارئة بخصوص 105 منازل لا تنتظر ، نظرا للضرورة ، وبالمقابل نحضر مشروعا مع فاعليات طرابلس، حول مناطق سكنية لنحو 1000 ساكن، وحكماً نحن بحاجة لدعم عربي وهناك دول صديقة تريد المساعدة".

وختم:"لدولة هي التي تجمعنا وتعمل على الأمن والاستقرار، وان أي خيار آخر دولي أو غيره سوف يوصل البلد لمهالك إضافية. ونحن كسنة ،جزء من الوطن وندعم البند الموحد ، وان جيشنا جيش واحد والدولة واحدة والقرار واحد".

ثم استقبل دريان، لقاء التوازن الوطني برئاسة صلاح سلام الذي أكد باسم الوفد، "الدعم والتأييد لمواقف سماحته الإسلامية والوطنية والجهود التي يبذلها لتعزيز وحدة المسلمين واللبنانيين، لما فيه مصلحة بلدهم الذي يعاني من أزمات متراكمة".

كما التقى وفدا من المركز الثقافي الإسلامي برئاسة السفير هشام دمشقية واكد الوفد لسماحته أن "زيارتهم هي لتأكيد الوقوف مع دار الفتوى ودورها الوطني الجامع".

وقد جرى خلال اللقاء البحث في أنشطة المركز وعمل اللجان، والأوضاع السائدة في لبنان عموما وبيروت خصوصا، وكانت مناسبة قدم خلالها الوفد للمفتي دريان التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك. 

