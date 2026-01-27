الخارجية النمساوية تؤكد دعمها للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية

استقبل والمغتربين يوسف رجي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون أراد بنكو، الذي نقل إليه تحيات وزيرة الخارجية النمساوية واهتمام بلاده بملف الشرق الأوسط ولبنان.

وأكد الجانب النمساوي "دعمه للمسار الإصلاحي للحكومة ، واستعداد بلاده لدعم لتمكينه من الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة".

وتناول اللقاء ملفات عدة، منها قوات "اليونيفي"ل والصيغة المقترحة لمرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية، إضافة إلى الوضع في وملف اللاجئين السوريين.

، رحّب الوزير رجي ب"الدور الذي تضطلع به فيينا وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط"، مؤكدًا "أهمية دعم الجيش اللبناني ومعوّلًا على مؤتمر المتوقع انعقاده في آذار المقبل".

وشدد الوزيررجي على" ضرورة مساعدة في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تحويل المساعدات إلى الداخل السوري"، مستغربًا إصرار بعض الدول والمنظمات الدولية، والجهات المانحة على إبقائهم في رغم أن هذا الملف بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية، خصوصًا بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى المجيء إلى لبنان، وتحولهم إلى لاجئين اقتصاديين وليسوا لاجئي حرب".

وكان وزير الخارجية تسلم من كل من سفير الفلبين الجديد مارلو ميراندا وسفير أرمينيا سارمين باغداساريان، نسخة من أوراق اعتمادهما، متمنيًا لهما التوفيق في مهمتهما الجديدة في لبنان.

كما التقى الوزير رجي وفداً من مجلس كتاب العدل في لبنان برئاسة رندة عبود وتناول اللقاء توحيد نماذج الوكالات والمعاملات لاعتمادها في البعثات اللبنانية في الخارج ووضع خطة تعاون مستقبلية بين ومجلس كتاب العدل.