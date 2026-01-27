تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخارجية النمساوية تؤكد دعمها للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية

Lebanon 24
27-01-2026 | 06:57
الخارجية النمساوية تؤكد دعمها للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية
الخارجية النمساوية تؤكد دعمها للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية photos 0
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون الشرق الأوسط أراد بنكو، الذي نقل إليه تحيات وزيرة الخارجية النمساوية واهتمام بلاده بملف الشرق الأوسط ولبنان.

وأكد الجانب النمساوي "دعمه للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية، واستعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة".

وتناول اللقاء ملفات عدة، منها قوات "اليونيفي"ل والصيغة المقترحة لمرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية، إضافة إلى الوضع في سوريا وملف اللاجئين السوريين.

من جهته، رحّب الوزير رجي ب"الدور الذي تضطلع به فيينا وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط"، مؤكدًا "أهمية دعم الجيش اللبناني ومعوّلًا على مؤتمر باريس المتوقع انعقاده في آذار المقبل".

وشدد الوزيررجي على" ضرورة مساعدة الاتحاد الأوروبي في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تحويل المساعدات إلى الداخل السوري"، مستغربًا إصرار بعض الدول والمنظمات الدولية، والجهات المانحة على إبقائهم في لبنان رغم أن هذا الملف بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية، خصوصًا بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى المجيء إلى لبنان رغم أن هذا الملف بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية، خصوصًا بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى المجيء إلى لبنان، وتحولهم إلى لاجئين اقتصاديين وليسوا لاجئي حرب".

وكان وزير الخارجية تسلم من كل من سفير الفلبين الجديد مارلو ميراندا وسفير أرمينيا سارمين باغداساريان، نسخة من أوراق اعتمادهما، متمنيًا لهما التوفيق في مهمتهما الجديدة في لبنان.

كما التقى الوزير رجي وفداً من مجلس كتاب العدل في لبنان برئاسة رندة عبود وتناول اللقاء توحيد نماذج الوكالات والمعاملات لاعتمادها في البعثات اللبنانية في الخارج ووضع خطة تعاون مستقبلية بين وزارة الخارجية ومجلس كتاب العدل. 

 

