لبنان
وفد من منسقية" تيار المستقبل" زار المطران عبد الساتر
Lebanon 24
27-01-2026
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفدٌ من منسّقية "
تيار
المستقبل
" في بيروت برئاسة
محمد يموت
رئيس أساقفة
بيروت
للموارنة، المطران
بولس عبد الساتر
، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد .
و شدد المجتمعون على "أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز روح العيش المشترك في العاصمة في هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها الوطن."
وأكد يموت ان "بيروت هي كما عهدناها كانت وستبقى نموذجًا للوحدة الوطنية والتنوع والعيش المشترك"، مشدّدًا على "تمسّك تيار المستقبل بخيار الدولة والمؤسسات، وحرصه الدائم على تحصين السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد".
تابع
