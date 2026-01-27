وفد من منسقية" تيار المستقبل" زار المطران عبد الساتر

زار وفدٌ من منسّقية " " في بيروت برئاسة رئيس أساقفة للموارنة، المطران ، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد .







و شدد المجتمعون على "أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز روح العيش المشترك في العاصمة في هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها الوطن."







وأكد يموت ان "بيروت هي كما عهدناها كانت وستبقى نموذجًا للوحدة الوطنية والتنوع والعيش المشترك"، مشدّدًا على "تمسّك تيار المستقبل بخيار الدولة والمؤسسات، وحرصه الدائم على تحصين السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد".

