الأوضاع في بلدات جزين بين الراعي ورئيسي بلديتي صفاريه وعين المير

بحث البطريرك ورئيس بلدية صفاريه شارل ريشا ورئيس بلدية عين المير توفيق نجم المشاكل والهموم لبعض بلدات قضاء جزين وبخاصة في ما يخص بيع الأراضي، كما تم عرض فكرة إنشاء منطقة صناعية حرة في قضاء جزين.

استقبل على التوالي ألكسندر ، عارف الياغي، وريمون ،ثم الأب معين سابا، فالخوري بيار