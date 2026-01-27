تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. عبدالله: قانون الايجارات السكني يخدم مصالح هؤلاء

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:10
A-
A+
اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. عبدالله: قانون الايجارات السكني يخدم مصالح هؤلاء
اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. عبدالله: قانون الايجارات السكني يخدم مصالح هؤلاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين في المناطق، اعتصاما في ساحة رياض الصلح للدفاع عن حقوق المستأجرين في الاماكن السكنية وغير السكنية، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس النيابي، تحت شعار " لا لقانون الايجارات لتهجيري الاسود ولا لتشريد الاف العائلات في الشوارع، ولا لاغلاق الآف المؤسسات والمحال التجارية وعشرات المدارس الرسمية. فحق السكن مقدس، والدولة غائبة عن معالجة هذه المشكلة اجتماعيا وقانونيا".



وتحدث رئيس اللجنة  النقابي كاسترو عبدالله، وشدد على مطلب المستأجرين الوحيد "المتعلق بالغاء قانون الايجارات التهجيري الاسود، وعلى الاسراع في إقرار قانون للايجارات عادل ومنصف للمستأجرين الذين باغلبيتهم في سن التقاعد وكبار في السن"، مؤكداً أن "قانون الايجارات السكني الذي يحمل الرقم 2/2017 لم يكن يوما قانونا لتنظيم الايجارات. بل، هو قانون لطرد وتشريد المستأجرين، ويخدم مصالح رؤوس الأموال واصحاب الشركات العقارية الذين يفرضون اسعارهم الخيالية دون حسيب أو رقيب".



واشار إلى أن "قوانين الايجارات التهجيرية يجب أن تسقط، لإنها غير قابلة للتطبيق والتنفيذ، ولا يمكن القبول، أو السكوت، عن الغياب المتعمد لحل هذه الكارثة الاجتماعية، وخصوصاً في ظل هذه الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان. كما في السماح بتشريد عشرات الآف العائلات لسبب انهم فقراء ومرضى ولا يستطيعون تلبية بدلات تخمين العقارات الفالتة من كل رقابة ،أو تدخل من قبل الجهات الرسمية ذات الصلة. وبالتالي، هم عرضة لإبتزاز كبار المستثمرين وتجار المال" .



وحمل "المجلس النيابي المسؤولية الكاملة"، وطالبه ب"وضع تعديل قانون الايجارات بشكل فوري لمعالجة هذه الازمة قانونياً قبل وقوع الكارثة الاجتماعية في نهاية شهر شباط المقبل، واصدار قانون عادل يضمن حقوق السكن ويحمي المستأجرين والاستقرار الاجتماعي". 



وختم مشيراً الى أن "اللجنة تقدمت بمشروع لحل القضية جذريا في هذه المرحلة المصيرية الصعبة تتلخص بالغاء قانون الايجارات الرقم 2/ 2017 والعودة إلى اقرار القانون الرقم 160/92 بكل مندرجاته مع زيادات على الايجارات تنصف ما بين المستأجرين القدامى وحقوق صغار المالكين، إلى حين اقرار خطة سكنية وطنية شاملة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المستأجرين: العدالة التشريعية تفرض توازناً حقيقياً بين حقوق المالك والمستأجر
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة ردًا على بيان لجنة المستأجرين: زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة انتهى
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة رياض الصلح

الجهات الرسمية

كاسترو عبدالله

لجنة الدفاع

رياض الصلح

كاسترو

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27
Lebanon24
13:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24