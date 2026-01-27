حمادة: هناك غياب للرؤية في الموازنة عن إعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية

ورأى عضو للمقاومة النائب ، أنّ هناك غياباً للرؤية في الموازنة عن إعادة بناء ما دمرته الحرب .



وأضاف خلال جلسة مناقشة الموازنة: "حكومتنا الموقرة، ان اكثر من 4 الاف عائلة لبنانية كانت تسكن في القرى الحدودية وتعود ملكية أراضيهم الى اكثر من 400 عام دمرت منازلهم واتلفت ارزاقهم ونزحوا وللأسف لم تصل أصواتهم الى الحكومة".



ودعا الحكومة الى "ضرورة حسم موقفها من مواقف الوزير واي سلوك او خطاب يصدر عن وزير من شأنه ان يثير النعرات الطائفية يعدّ خروجًا على موجبات الوظيفة الوزارية".

Advertisement