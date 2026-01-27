تكليف هبة فؤاد حمادي بمهام رئيسة المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية

اصدر مذكرة قضت بتكليف السيدة هبة وهي مراقب ضرائب رئيسي في النوعية في المصلحة المالية الاقليمية في ، بمهام رئيسة للمصلحة المذكورة وتقوم بالاعمال التي يتم تكليفها بها.

