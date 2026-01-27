الرئيس الفخري للجامعة اليسوعية زار السفير قبلان

قام الرئيس الفخري للجامعة اليسوعية في (USJ)، الأب البروفسور سليم دكّاش، بزيارة لدى بلال قبلان، في مقر في ، برفقة مسؤول خريجي الجامعة اليسوعية في الدوحة، المهندس كلاس.







وخلال الزيارة، وجّه المهندس كلاس دعوة إلى السفير للمشاركة في مأدبة غداء تُقام نهار الجمعة الواقع في ٢٩ من الشهر الجاري، على شرف الأب دكّاش، وذلك بحضور خريجي الجامعة اليسوعية من أبناء في دولة قطر .







ورحب السفير قبلان بما تقوم به الجالية في دولة قطر، منوها بدور "روابط خريجي الجامعات في توطيد العلاقة بين ابناء الجالية والقطاعات العاملة ، بما يعزز دور الشباب اللبناني و يوطد علاقتهم مع الاخوة القطريين. وشدد السفير على" الدور الذي تقوم به روابط خريجي الجامعات"، ودعا إلى "تعزيز التعاون ونقل الصورة الإيجابية للبنان إلى العالم و خصوصا العالم العربي الذي يحتضن قدرات شبابنا اللبناني".





