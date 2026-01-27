تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس الفخري للجامعة اليسوعية زار السفير قبلان

Lebanon 24
27-01-2026 | 08:23
الرئيس الفخري للجامعة اليسوعية زار السفير قبلان
الرئيس الفخري للجامعة اليسوعية زار السفير قبلان photos 0
قام الرئيس الفخري للجامعة اليسوعية في بيروت (USJ)، الأب البروفسور سليم دكّاش، بزيارة  السفير اللبناني لدى دولة قطر بلال قبلان، في مقر السفارة اللبنانية في الدوحة، برفقة مسؤول خريجي الجامعة اليسوعية في الدوحة، المهندس مايكل كلاس.



وخلال الزيارة، وجّه المهندس كلاس دعوة إلى  السفير للمشاركة في مأدبة غداء تُقام نهار الجمعة الواقع في ٢٩ من الشهر الجاري، على شرف الأب دكّاش، وذلك بحضور خريجي الجامعة اليسوعية من أبناء الجالية اللبنانية في دولة قطر . 



ورحب السفير قبلان بما تقوم به الجالية اللبنانية في دولة قطر، منوها بدور "روابط خريجي الجامعات في توطيد العلاقة بين ابناء الجالية والقطاعات العاملة ، بما يعزز دور الشباب اللبناني و يوطد علاقتهم مع الاخوة القطريين. وشدد  السفير على" الدور الذي تقوم به روابط خريجي الجامعات"، ودعا إلى "تعزيز التعاون ونقل الصورة الإيجابية للبنان إلى العالم و خصوصا العالم العربي الذي يحتضن قدرات شبابنا اللبناني".

