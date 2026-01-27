تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هيكل بحث مع قائد قوة المهام الأميركية والمنسقة الأممية في سبل دعم الجيش
Lebanon 24
27-01-2026
|
08:28
استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في مكتبه - اليرزة قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في
القيادة المركزية
الأميركية Brig. Gen. Mason R Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي، والتطورات في
لبنان
، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة.
كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع في البلاد، والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش.
