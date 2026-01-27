الجيش الإسرائيليّ ينشر فيديو للحظة إستهداف عناصر من "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عناصر إرهابية من حزب الله عملوا لاعادة اعمار موقع تحت الأرض بجنوب



🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة بجنوب لبنان وقضى على عناصر إرهابية من حزب الله عملوا داخل موقع تحت الارض تابع لحزب الله الإرهابي.



🔸أنشطة الارهابيين لاعمار الموقع تشكل… pic.twitter.com/cWbprB1j1D