الجيش الإسرائيليّ ينشر فيديو للحظة إستهداف عناصر من "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عناصر إرهابية من حزب الله عملوا لاعادة اعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية بجنوب لبنان وقضى على عناصر إرهابية من حزب الله عملوا داخل موقع تحت الارض تابع لحزب الله الإرهابي.
🔸أنشطة الارهابيين لاعمار الموقع تشكل… pic.twitter.com/cWbprB1j1D
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2026
