اقتراح قانون لمطر لترميم الأبنية المتصدّعة والمهدَّدة بالانهيار

قدّم النائب إلى رئاسة مجلس النواب اقتراحَ قانونٍ يهدف إلى ترميم الأبنية المتصدّعة والمهدَّدة بالانهيار،" في خطوةٍ تشريعية تهدف إلى حماية السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين".







وكتب النائب مطرعبر وسائل التواصل الاحتماعي:" يأتي هذا الاقتراح في إطار الجهود التي يبذلها منذ أعوام لمعالجة هذا الملف المزمن، ولا سيّما في المناطق الأكثر تضرّرًا، وفي مقدّمها مدينة ، في ظلّ الأزمات الاقتصادية والإهمال المتراكم".



