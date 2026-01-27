بلاسخارت اكدت للرئيس عون مواصلة العمل لتثبيت الاستقرار والأمان في الجنوب





واصل رئيس الجمهورية لقاءاته، بعد ظهر اليوم في ، فاستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في السفيرة جينين هنِّيس-بلاسخارت، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب في ضوء إستمرار الإعتداءات الإٍسرائيلية على البلدات الجنوبية، حيث أكدت السفيرة بلاسخارت على متابعة للوضع في الجنوب ومواصلة العمل لتثبيت الاستقرار الأمان فيه.



