لبنان
بلاسخارت اكدت للرئيس عون مواصلة العمل لتثبيت الاستقرار والأمان في الجنوب
Lebanon 24
27-01-2026
|
09:02
واصل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لقاءاته، بعد ظهر اليوم في
قصر بعبدا
، فاستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
السفيرة جينين هنِّيس-بلاسخارت، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب في ضوء إستمرار الإعتداءات الإٍسرائيلية على البلدات الجنوبية، حيث أكدت السفيرة بلاسخارت على متابعة
الأمم المتحدة
للوضع في الجنوب ومواصلة العمل لتثبيت الاستقرار الأمان فيه.
العماد جوزاف عون
الأمم المتحدة
قصر بعبدا
جوزاف عون
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
لبنان
