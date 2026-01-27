مداهمات في المنية وتوقيف شخصين

نفذ الجيش مداهمات في ، أسفرت بحسب مندوبة " " عن توقيف شخصين متورّطين في أعمال سرقة دراجات ناريّة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر إنّ الموقوفين مطلوبان بعدّة مذكرات بجرائم مختلفة.