تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلامة: التعاون قائم مع مصر وتفعيل الاتفاق الثقافي في خلال اسابيع

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:23
A-
A+
سلامة: التعاون قائم مع مصر وتفعيل الاتفاق الثقافي في خلال اسابيع
سلامة: التعاون قائم مع مصر وتفعيل الاتفاق الثقافي في خلال اسابيع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الثقافة غسان سلامة "أن هناك تعاونا دائما بين مصر ولبنان في المجالين الثقافي والفني"، مشيرا إلى "أن رئيسي وزراء لبنان ومصر قررا خلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد في القاهرة مؤخرا تفعيل الاتفاق الثقافى وسيتم تنفيذه خلال الأسابيع المقبلة" .



وقال سلامة في حديث مع  وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية :"إن صوت لبنان بحماس كان للدكتور خالد العناني في رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو) وفرحنا بفوزه ليكون أول عربي ومصري يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة، مشيرا إلى أنه أرسل للعماني  منذ اليوم الأول دعوة لزيارة لبنان حيث توجد مشروعات لدينا ونريد أن يتعرف عليها وربما نبحث معا في مشروعات أخرى جديدة."



وحول افتتاح المتحف المصري الكبير قال سلامة إن الافتتاح كان مبهرا وحدث ضخم للغاية وبه معطيات كثيرة، منوها بأن المتحف أعطى لكل قطعة أثرية موقعها وعظم من اهميتها فى نظر من يشاهدها، حيث عرضت بشكل جسد مجدها في المتحف الكبير الذي صمم بطريقة ذكية للاستفادة من وجود الاهرامات من جهة والاستفادة من التسلسل التاريخي للحضارة الفرعونية.



وحول قطع الاثار المصرية التي تم ضبطها بواسطة الشرطة اللبنانية قال سلامة :"نحن نحتفظ بها ونحرص عليها وأبلغنا السلطات المصرية فور وضع يدنا عليها وأنها في مكان آمن، لافتا إلى أن مصر أخذت على عاتقها كيفية نقل هذه القطع الأثرية بعد اختيار شركة مختصة في هذا المجال وسيتم تسليم هذه القطع الأثرية إلى الحكومة المصرية في احتفال رسمى بحضور وزير الثقافة والآثار.



وعن  اختيار مدينة "صيدا" عاصمة للثقافة والحوار  في البحر المتوسط لعام 2027 أشار سلامة إلى أن :" الإسكندرية سبقتنا إلى هذا الموقع قبل عامين ونحن رشحنا صيدا لأنها مدينة مهمة من الناحية التاريخية ليس فقط في المجال الثقافي ولكن في المجال الفني والإبداعي كما يوجد بها آثار عظيمة ومدافن كبيرة جدا تعود إلى عصر الفينيقيين.



وتابع: "هناك مشروعات ثقافية غير مكتملة في صيدا لاسيما متحف صيدا للآثار وعلى يقين أن عام 2027 سيكون عام صيدا يتم فيه إنهاء بناء المتحف وإعادة افتتاح عدد من المراكز الثقافية التي تأثرت خلال السنوات الماضية بسبب الضائقة الاقتصادية وجائحة كورونا والحرب على لبنان."



وردا على سؤال حول وضع المواقع الأثرية التي تضررت في الحرب الإسرائيلية أوضح سلامة :" أنه لحسن الحظ ليس هناك أضرارا هائلة لكن َأضرار طفيفة في بعلبك وصور ولكن الضرر الأكبر هو في قرية شمع حيث تضرر موقع أثري ديني تضررا كبيرا وأن الضرر لم يكن فقط خلال القصف بل خلال عملية هدم حدثت من قبل فريق كوماندوز إسرائيلي دخل إلى القرية وفجر المقام الديني كما فجر عددا من المنازل، لافتا إلى أن الموقع تم ترميمه منذ عام، أما الضرر الثاني فحدث في سوق تاريخية في النبطية الذي دمر بسبب كثافة القصف الإسرائيلي في عام 2024.



وأضاف سلامة لقد قمنا مؤخرا بجرد كل عناصر الدمار فيه وفى القرى المحيطة بالنبطية وعمل دراسة تفصيلية للأضرار هناك وننتظر أن يتوقف القصف لإعادة الإعمار.



وتطرق اللقاء الى رؤيته للواقع الثقافي اللبناني حيث قال :" أنه واقع مفاجئ لأن الساحة الثقافية مرت بمراحل صعبة للغاية ليس فقط بسبب كورونا ولكن الانهيار الاقتصادي الكبير والمالي والمصرفي الذي أصاب لبنان بالإضافة إلى الحرب ولاسيما حرب 2024 التي كانت مدمرة، مشيرا إلى حيوية الحياة الثقافية في لبنان ويصعب أن يكون هناك يوما بلا معرض فني جديد أو مسرحية أو عرض لفيلم جديد بالإضافة إلى نشر كتب جديدة أو حتى معرض للموضة كل أشكال الإبداع موجودة في لبنان بسبب عدم ارتباط الثقافة بالدولة لكنها نابعة من المجتمع نفسه وميله إلى الإبداع، بمعنى أن الثقافة تعمل حتى لو عجزت الدولة عن التحرك في مجالات أخرى ونتيجة لذلك فان الصناعات الثقافية في لبنان تلعب دورها في الحياة الاقتصادية وهو دور كبير للغاية فهي تمثل 90 % من الدخل القومي وحوالي 10% من الصادرات اللبنانية ويعمل بها ثمن القوى العاملة في لبنان وهم حوالي 110 آلاف شخص وهذا القطاع قابل لأن ينمو بسرعة كبيرة فهو ليس بحاجة مثلا لوسائل نقل كثيفة مثل الزراعة والصناعة هذا القطاع قطاع كبير في لبنان مقارنة بدول أخرى وقابل للنمو أكثر بكثير مما يعتقد البعض.



وبالنسبة لأبرز العراقيل التي تواجهه كوزير ثقافة في لبنان اجاب  سلامة :"إن المنظمات الدولية اتخذت توصية منذ سنوات طويلة أن كل الدول يجب أن تخصص 1% على الأقل دعم من ميزانيتها أما نحن لا نحصل على أي دعم في لبنان لكنني لا أطالب على عكس بعض الوزارات وذلك بسبب إعادة الإعمار وإعانة المواطنين فهناك أكثر من 25% من اللبنانيين تحت خط الفقر بالتالي لا أطالب بأي دعم والتحدي الأكبر هو أن نحصل على تمويل من خارج الموازنة وهذا ما نقوم به وسنتمكن من الحصول على هبات ومساعدات من الداخل والخارج تسمح لوزارة الثقافة أن تعمل دون أن تطالب بأكثر وبالنسبة للمستقبل أأمل أن تتمكن الوزارة أن تحصل على دعم أكبر من الدولة عندما تتحسن مالية الدولة وهذا ليس متوقعا قبل 5 أو 7 سنوات.



وحول خطة حصر السلاح قال سلام "اعتقد أنها بدأت بصورة واعدة شمال الليطاني ودخل الجيش إلى مناطق لم يدخل إليها منذ نصف قرن لكنه دخل إليها وهو منتشر بالجنوب ولا يحد من هذا الانتشار إلا بقاء الاحتلال الإسرائيلي ..وننتظر أن تقوم قيادة الجيش أن تقوم بحلقات متتالية أخرى في عملية حصر السلاح في مناطق أخرى في لبنان واعتقد أن هذا سيتم خلال الأسبوعين المقبلين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خضر بحث مع بيلينغ في سبل تفعيل التعاون مع مفوضية اللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة بحث مع مؤسستي متحف بيروت BEMA في التعاون مع وزارة الثقافة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يستعرض مع سلامة ولحود الأجندة الثقافية والسياحية للأشهر المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

المصرية

كورونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27
Lebanon24
13:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24