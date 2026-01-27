تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

صدم سيّدة وفرّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:24
صدم سيّدة وفرّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟
صدم سيّدة وفرّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟ photos 0
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي

أقدم شخص مجهول الهوية على متن درّاجة آلية لونها أحمر ومزوّدة بواقي مياه (مظلّة)، على صدم إحدى السيّدات في محلّة بوليفار طرابلس – مقابل مطعم«KFC»، وفرّ إلى جهةٍ مجهولة. وقد نُقلت الضّحية إلى المستشفى للمعالجة، وأخرجت منه بعد تلقّي العلاج المناسب. 

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة سائق الدرّاجة، وتطلب ممّن يعرف مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة سير طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 388186-06، أو 380040-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون. 
 
المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

العلا

