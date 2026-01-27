درغام وزع ورقة بمطالب العسكريين على الوزراء والنواب خلال جلسة مناقشة الموازنة

وزع النائب ورقة مطالب العسكريين على الوزراء والنواب خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2026، في خطوة هدفت إلى "إبقاء قضية العسكريين في صلب المالي والوطني، وذلك بعدما كان التقى العسكريين قبل الدخول إلى الجلسة، حيث استمع إلى مطالبهم وتسلم منهم الورقة تمهيدا لطرحها تحت قبة ، على أن يكون له كلمة في هذا الإطار خلال الجلسة يؤكد فيها ضرورة إنصاف العسكريين وترجمة مطالبهم ضمن بنود الموازنة"، بحسب بيان لمكتب .

