بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون تشارك في بطولة دولية في أندورا

وصلت بعثة للتزلج على الثلج والبياتلون الى أندورا للمشاركة في بطولة الأولاد مواليد 2012-2013 و 2010-2011 السنوية في التزلج الألبي.







يترأس البعثة عضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية روبير كيروز وتضم عضو الاتحاد وليد والمدرب الفرنسي رينيون واللاعبات كايلا شرفان والسا و يسما عبد، الى اللاعبين كريس فرديسي و سيلفيو .







وسيتنافس اللاعبون اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من في سباقات التعرجين والطويل.



