لاوندس: المديرية العامة لأمن الدولة تتابع المهام الموكلة إليها بكل جدية

زار وفد من "إعلاميون من أجل الحرية"، لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في إطار التواصل المستمر بين الجسم الإعلامي ومؤسسات الدولة، ولا سيما تلك المولجة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز مناخ الثقة بين المواطن والإدارة العامة، وفق بيان وزعه الوفد.



أضاف البيان : "خلال اللقاء، أكد اللواء الركن لاوندس "أن تتابع المهام الموكلة إليها بكل جدية، وبالتنسيق الكامل مع سائر ، انطلاقًا من مبدأ التكامل لا التنافس، وبما يخدم المصلحة الوطنية .



واستعرض لاوندس أبرز تفاصيل عمل المديرية في مجال مكافحة الفساد، مشددًا على أن هذه الجهود تُنفَّذ بإشراف مباشر من المختص، ووفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وحسن سير العدالة. وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزه في المرحلة الماضية يشكل حافزًا لمواصلة العمل، معتبرًا أن هذا المسار مرشح للاستمرار وصولًا إلى تنفيذ كامل المهمات المنوطة بالمديرية ، رغم التحديات القائمة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ، شدد وفد إعلاميون من أجل الحرية على أهمية التواصل الدائم والمنهجي بين الجسم الإعلامي والمؤسسات الرسمية، منوهًا بالنهج المختلف الذي تعتمده ، والذي لمسه اللبنانيون في أدائها. وأكد الوفد أن دور الإعلام يتمثل في المواكبة بشفافية، والإضاءة على الإيجابيات، كما تسليط الضوء على أي خلل، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز المساءلة".

