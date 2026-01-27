بالفيديو.. برّي يرد على معوض: "كلامك مش دقيق.. في مليون لبناني عالتراب!"

ردّ رئيس مجلس النواب على النائب ، الذي وصف طلب أموال إعادة الإعمار بأنه "مال انتخابي مُقنّع"، قائلاً:



"إن هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق، ويبدو أنك غير مُطّلع على ما يجري. فهناك أكثر من مليون لبناني يعيشون على هذا التراب. اطّلع على الموضوع بشكلٍ صحيح، وعندها… pic.twitter.com/ZRpfm6R09X