معوّض: نناقش موازنة غير مكتملة

أكد النائب ميشال معوّضفي جلسة مناقشة موازنة 2026 أن احترام ليس تفصيلاً والموازنة تُشكّل بداية العودة إلى المسار الدستوري ولكنها للأسف بداية غير مكتملة فرغم الوعود وخلافاً للدستور نناقش موازنة من دون قطع حساب.

وقال معوّض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حسب الأصول الدستورية.



ورأى أن كلام أمس بمثابة إعلان طلاق مع والدولة .