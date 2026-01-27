تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معوّض: نناقش موازنة غير مكتملة

Lebanon 24
27-01-2026 | 12:52
A-
A+
معوّض: نناقش موازنة غير مكتملة
معوّض: نناقش موازنة غير مكتملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب ميشال معوّضفي جلسة مناقشة موازنة 2026 أن احترام الدستور ليس تفصيلاً والموازنة تُشكّل بداية العودة إلى المسار الدستوري ولكنها للأسف بداية غير مكتملة فرغم الوعود وخلافاً للدستور نناقش موازنة من دون قطع حساب.
وقال معوّض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حسب الأصول الدستورية.

ورأى أن كلام نعيم قاسم أمس بمثابة إعلان طلاق مع الدستور اللبناني والدولة اللبنانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب ميشال معوّض في جلسة مناقشة الموازنة: احترام الدستور ليس تفصيلاً والموازنة تُشكّل بداية العودة إلى المسار الدستوري ولكنها للأسف بداية غير مكتملة فرغم الوعود وخلافاً للدستور نناقش موازنة من دون قطع حساب
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جبران باسيل في جلسة مناقشة الموازنة: خلاصة واحدة: هذه موازنة ادارة الانهيار وليس الخروج منه
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع جلسة مناقشة موازنة 2026 إلى يوم غد...وهذه ابرز التصاريح
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

السلطة التنفيذية

الدستور اللبناني

نعيم قاسم

اللبنانية

الدولة ال

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-01-27
Lebanon24
16:30 | 2026-01-27
Lebanon24
16:21 | 2026-01-27
Lebanon24
15:12 | 2026-01-27
Lebanon24
15:10 | 2026-01-27
Lebanon24
14:46 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24