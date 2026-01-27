باسيل يصف موازنة 2026 بأنها "تأجيل مقنّع" لمشكلة القطاع العام

شدد في جلسة مناقشة الموازنة على خلاصة واحدة في هذه موازنة قائلاً إنها ادارة الانهيار وليس الخروج منه.

وأضاف: هذه الموازنة "دفتر يوميات" تقدم ارقاما "لاستجرار" النهج نفسه بتسيير الحد الادنى من الدولة من دون اصلاح مالي ولا رؤية اقتصادية، من دون اولويات ولا قرارات صعبة؛ فقط الاستمرار بحالة طوارئ من دون معالجة جذرية.

وتابع: انها موازنة "تأجيل مقنّع" لمشكلة القطاع العام وهرب سياسي من اعادة هيكلته. فلا تحسين رواتب الموظفين من عسكريين واساتذة وقضاة وموظفي قطاع عام رغم التآكل الحاد للأجور بل حديث فقط عن "دراسة" و"امكانية"، والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود وربط ملف انساني بملف تقني خلافي وتجميدهما.

ورأى أنه كان ممكن ان يصحّ هذا الأمر في الموازنة الاولى مع اوّل عمر الحكومة لكنّه لا يصحّ بعد سنة من عمر الحكومة. لا خطّة، لا مشروع ولا حتى رؤيا.