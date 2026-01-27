تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
باسيل يصف موازنة 2026 بأنها "تأجيل مقنّع" لمشكلة القطاع العام
Lebanon 24
27-01-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد
النائب جبران باسيل
في جلسة مناقشة الموازنة على خلاصة واحدة في هذه موازنة قائلاً إنها ادارة الانهيار وليس الخروج منه.
وأضاف: هذه الموازنة "دفتر يوميات" تقدم ارقاما "لاستجرار" النهج نفسه بتسيير الحد الادنى من الدولة من دون اصلاح مالي ولا رؤية اقتصادية، من دون اولويات ولا قرارات صعبة؛ فقط الاستمرار بحالة طوارئ من دون معالجة جذرية.
وتابع: انها موازنة "تأجيل مقنّع" لمشكلة القطاع العام وهرب سياسي من اعادة هيكلته. فلا تحسين رواتب الموظفين من عسكريين واساتذة وقضاة وموظفي قطاع عام رغم التآكل الحاد للأجور بل حديث فقط عن "دراسة" و"امكانية"، والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود وربط ملف انساني بملف تقني خلافي وتجميدهما.
ورأى
باسيل
أنه كان ممكن ان يصحّ هذا الأمر في الموازنة الاولى مع اوّل عمر الحكومة لكنّه لا يصحّ بعد سنة من عمر الحكومة. لا خطّة، لا مشروع ولا حتى رؤيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة المال: موازنة 2026 ستضمن الحد الأدنى من العدالة لموظفي القطاع العام
Lebanon 24
لجنة المال: موازنة 2026 ستضمن الحد الأدنى من العدالة لموظفي القطاع العام
28/01/2026 04:52:57
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
النائبة بولا يعقوبيان: أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية
Lebanon 24
النائبة بولا يعقوبيان: أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية
28/01/2026 04:52:57
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعتمد موازنة دفاع قياسية لعام 2026 بـ112 مليار شيكل
Lebanon 24
إسرائيل تعتمد موازنة دفاع قياسية لعام 2026 بـ112 مليار شيكل
28/01/2026 04:52:57
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الجلسة التشريعية المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب
Lebanon 24
بدء الجلسة التشريعية المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب
28/01/2026 04:52:57
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جبران باسيل
جبران باسيل
جبران باسي
جبران با
جبران
كاني
باسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان.. خطة لإغلاق "وزارة المهجرين" ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق
Lebanon 24
لبنان.. خطة لإغلاق "وزارة المهجرين" ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق
17:00 | 2026-01-27
27/01/2026 05:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف منطقة دير قانون.. هذا ما زعمه أدرعي
Lebanon 24
بعد استهداف منطقة دير قانون.. هذا ما زعمه أدرعي
16:30 | 2026-01-27
27/01/2026 04:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. انتشال جثة الشابة أليسار المير من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار
Lebanon 24
في طرابلس.. انتشال جثة الشابة أليسار المير من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار
16:21 | 2026-01-27
27/01/2026 04:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة
Lebanon 24
السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة
15:12 | 2026-01-27
27/01/2026 03:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد سرقة محل الهواتف في عكار!
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد سرقة محل الهواتف في عكار!
15:10 | 2026-01-27
27/01/2026 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
05:05 | 2026-01-27
27/01/2026 05:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:10 | 2026-01-27
27/01/2026 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2026-01-27
لبنان.. خطة لإغلاق "وزارة المهجرين" ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق
16:30 | 2026-01-27
بعد استهداف منطقة دير قانون.. هذا ما زعمه أدرعي
16:21 | 2026-01-27
في طرابلس.. انتشال جثة الشابة أليسار المير من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار
15:12 | 2026-01-27
السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة
15:10 | 2026-01-27
آخر المعلومات.. هذا جديد سرقة محل الهواتف في عكار!
14:46 | 2026-01-27
آخر خبر.. هذا ما كُشف عن الانتخابات النيابية
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
28/01/2026 04:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24