يعقوبيان: سنقدم غدا طعنين بقانوني تنظيم القضاء العدلي واستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة

أعلنت النائبة أنها ستتوجه غداً، عند الساعة العاشرة صباحاً، برفقة مجموعة من زملائها النواب إلى ، لإيداع طعنين قانونيين بحق تشريعات أقرت مؤخراً.



يستهدف الطعن الأول مواد وأحكاماً في قانون تنظيم العدلي الجديد، لمخالفتها والضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية. وأوضحت يعقوبيان أن مآخذ النواب تتركز على:



-آلية انتخاب بعض القضاة.

-حرمان القضاة من حق الطعن بالقرارات التأديبية أمام .

-غموض النصوص المتعلقة بنصاب انعقاد لمحكمة التمييز وغيرها من الشوائب.





أما الطعن الثاني فيتناول القانون المتعلق باستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة. وعزت يعقوبيان أسباب الطعن إلى:



-غموض نصوص القانون وطابعه الاستنسابي.

-تضمّنه تفويضاً تعتبره "غير دستوري" من مجلس النواب إلى الحكومة، يمنحها صلاحية تعديل مقدار الرسوم وفق مشيئتها.







