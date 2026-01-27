تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

يعقوبيان: سنقدم غدا طعنين بقانوني تنظيم القضاء العدلي واستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة

Lebanon 24
27-01-2026 | 13:25
يعقوبيان: سنقدم غدا طعنين بقانوني تنظيم القضاء العدلي واستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة
يعقوبيان: سنقدم غدا طعنين بقانوني تنظيم القضاء العدلي واستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة photos 0
أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها ستتوجه غداً، عند الساعة العاشرة صباحاً، برفقة مجموعة من زملائها النواب إلى المجلس الدستوري، لإيداع طعنين قانونيين بحق تشريعات أقرت مؤخراً.

يستهدف الطعن الأول مواد وأحكاماً في قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد، لمخالفتها الدستور والضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية. وأوضحت يعقوبيان أن مآخذ النواب تتركز على:

-آلية انتخاب بعض القضاة.
-حرمان القضاة من حق الطعن بالقرارات التأديبية أمام مجلس شورى الدولة.
-غموض النصوص المتعلقة بنصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز وغيرها من الشوائب.


أما الطعن الثاني فيتناول القانون المتعلق باستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة. وعزت يعقوبيان أسباب الطعن إلى:

-غموض نصوص القانون وطابعه الاستنسابي.
-تضمّنه تفويضاً تعتبره "غير دستوري" من مجلس النواب إلى الحكومة، يمنحها صلاحية تعديل مقدار الرسوم وفق مشيئتها.


