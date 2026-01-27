إدكار طرابلسي: الحلول الترقيعية لم تعد تنفع

أكد النائب إدكار في خلال جلسة مناقشة الموازنة أن "الحلول الترقيعية لم تعد تنفع ونحن بحاجة الى تفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من أي تضارب مصالح والزام المدارس بالشفافية المالية وحماية لجان الأهل المستقلة وتصحيح الرواتب في القطاع العام وانصاف المتعاقدين والمتقاعدين فورا".

