حيدر ناصر: المطلوب جلسة استثنائية لمعالجة ملفات طرابلس

شدد النائب في جلسة مناقشة الموازنة على أن "المطلوب جلسة حكومية استثنائية في سراي تحديدا ويحضرها كل الوزراء لمعالجة ملف المباني المتصدّعة ولبحث سبل التمويل وحل مشكلة الإيواء وأقترح على نواب طرابلس أن نوحّد موقفنا من الموازنة بالتكافل والتضامن وأن يتعلق موقفنا من الموازنة بملف المباني المتصدعة وموضوع انماء طرابلس".

