محمد سليمان: لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"

تطرق النائب في خلال جلسة مناقشة الموازنة إلى شؤزن ، وقال: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا ولاسيما في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"