مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" ام تي في "







في مجلس النواب مناقشتان لا مناقشة واحدة. فمن جهة هناك مناقشة موازنة الحكومة، ومن جهة ثانية مناقشة مواقف .







المناقشة الاولى أخذت الحيز الاكبر من جلستي قبل الظهر والمساء، والابرز فيها موقف النائب جورج عدوان الذي اعلن ان تكتل القوات لن يصوت مع الموازنة اذا اقرت من دون قطع للحساب.







اما في موضوع حزب الله فكان النائب فراس حمدان نجم اليوم الاول بلا منازع. اذ انتقد المواقف المستغربة الاخيرة للشيخ نعيم قاسم، كما تطرق الى الشأن الايراني ما اثار اعتراض نواب حزب الله. وبينما كان مجلس النواب يناقش موازنة اجمع معظم النواب على انها غير اصلاحية، وانها لادارة الازمة لا اكثر ولا اقل، كان الشارع المطلبي يغلي ويتحرك.







هكذا شهد وسط تحركا تصعيديا للعسكريين المتقاعدين وتحركات احتجاجية للاساتذة المتعاقدين والمباشرين القضائيين وموظفي الادارة العامة.







التحرك الاحتجاجي الكبير يدل كم ان الموازنة التي تناقش وتدرس لم تحقق مطالب اجتماعية محقة ولم تنصف فئات كانت تنتظر غير هذا الاداء من حكومة اصلاحية.







بالتوازي مع النشاط البرلماني، فان نشاطا من نوع آخر برز اليوم وتمثل في اللقاء الامني الرفيع الذي انعقد في السفارة الاميركية بين المستشار الامني والعسكري للرئيس جوزف عون العميد الركن انطوان منصور وبين مساعد رئيس لجنة الميكانيزم وملحق الدفاع في السفارة الاميركية في بيروت.







والواضح ان اللقاء على ارتباط بكل ما يشاع ويحصل بشأن تغيير تركيبة الميكانيزم وآلية عملها وكيفية تحقيق اهدافها.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار "







آلاف الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 تعرض الهدوء الهش في جنوب للخطر. هذا ما قاله بيان اليونيفل اليوم، فماذا تقول الحكومة وهدوؤها الرسمي والدبلوماسي تجاه آلاف الخروقات هذه؟ وهل يعتقدون ان تقديم شكوى او شكويين كل عام الى الامم المتحدة كفيل بوقف هذا النزف للوطن وابنائه وسيادته؟







في مجلس النواب مشاهد مناقشة الموازنة العامة للحكومة بارقامها المفلسة كفيلة بجعل الناس يقطعون الامل من اي فعل مسؤولية لدى البعض الذي نزف حسه الوطني، ولم يلتفت للعدوانية الصهيونية المتمادية التي تدمر بيوتا وقرى وتقتل مئات الشهداء وليس آخرهم اربعة شبان اغتالهم العدو الصهيوني خلال اربع وعشرين ساعة، بينهم الزميل الاعلامي الشيخ علي نور الدين الذي شيعه الجنوب اليوم وسط حملة استنكار للجريمة الصهيونية..







ومع جريمة تضييع الاولويات فان البعض يواصل التطاول على الحقيقة واهانة المقامات الدينية لطائفة كبيرة مؤسسة للبنان، ويستشيط تصريحات مناديا بسيادة الدولة اذا ما اعلن الامين العام لحزب الل سماحة الشيخ نعيم قاسم صراحة باسم اهل الارض أنهم سيمارسون حقهم بالدفاع عن انفسهم ولن يتخلوا عن خيار المقاومة ضد اي عدوان يجاهر الصهاينة باعداده ضد لبنان وايران معا، فيما يتناسى هؤلاء عداونية صهيونية تفتك بالسيادة الوطنية ويهللون لاجتماع السفيرين الاميركيين في بيروت وتل ابيب على الاراضي الاردنية لرسم مستقبل العلاقة بين لبنان والكيان العبري..







ولعل مواقف هؤلاء لم تواكب المستجدات، فقد يضطرون لتبديلها ما ان يصلهم موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اكد في اتصال مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان المملكة ترفض اي اعتداء او تهديد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وتعلن استعدادها للتنسيق والتعاون التام من اجل الاستقرار والامن المستدام..







فيما الامن الاجتماعي اللبناني مفقود حتى بين ارقام الموازنة المرهقة، فاصوات المعترضين من اساتذة وموظفين وعسكريين متقاعدين، تجعل ادعاءات الانجازات الحكومية على المستوى الاقتصادي الاجتماعي اوهاما كتلك المدعاة في السيادة والامن وحرية القرار..







في الامن المفقود في مينوسوتا الاميركية تظاهرات متواصلة رفضا لارهاب قوات دونالد ترامب ضد المهاجرين والاميركيين، واتساع للاحتجاجات التي بدأت تخيف الجمهوريين..









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون"او تي في "







على مدى ساعات النهار، تابع اللبنانيون مسرحية مناقشة الموازنة، بأبطالها المشاركين في الحكومة التي أقرتها، والذين سيصوتون في النهاية لمصلحتها، على رغم العنتريات الكلامية.







كلام كثير قيل: بعضه القليل جدي، لكن اكثره بلا معنى. ولولا الفواصل الفكاهية المعتادة وبعض السجالات المسلية، لكان المشهد اكثر مللا من متابعة المؤتمرات الصحافية التي كانت تعقب كل اجتماع للجنة المال والموازنة، اعدادا للنسخة المعدلة شكليا التي تناقش هذه الايام، واكثر رتابة من المؤتمرات التي ستعقد في المستقبل القريب لمناقشة قانون الفجوة المالية، الذي يدرك الجميع انه لن يقر، واذا اقر فلن ينفذ، او انه قد يخرج بصيغة لا تبقي منه الا العنوان.







في كل الاحوال، ثمة اهتمامات اكبر واهم من المشهد الهزلي: فالحرب الاقليمية قد تكون على الابواب، وسط مخاوف من تكرار تجربة حرب الاسناد غير الموفقة، وهو ما استدعى اليوم موقفا بارزا من رئيس الذي قال: اساس وثيقة التفاهم كان لبننة خيارات الحزب وسلاحه، من خلال الشراكة وبناء الدولة والدفاع عن لبنان.







واضاف: سقط التفاهم عندما سقطت هذه المداميك، فوحدة الساحات وحرب الاسناد ادتا الى تدمير حزب الله ولبنان والى اسقاط الوظيفة الردعية للسلاح. وختم رئيس التيار قائلا: محزن ان نرى اليوم تكرارا لجريمة توريط لبنان بدمار جديد بدل تحييده وحمايته.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي "







إذا تم أعتماد آلية " وضع العلامات " للسادة النواب، على الكلمات التي ألقوها في مجلس النواب اليوم، لكان بالإمكان وضع Hors Sujet على معظم الكلمات التي ألقيت، وبدا شبه واضح أن معظم النواب لم يقرأوا الموازنة، وهي مادة جافة مليئة بالأرقام وتدعو إلى الملل، والنواب يعتبرون أن الموازنة ستقر في نهاية المطاف، ولم يذكر تاريخ المجالس النيابية والموازنات، أن ردت موازنة، وما لم يحصل في الماضي لماذا يحصل اليوم؟







بالتوازي، أعلن البنك الدولي اليوم موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون ‍دولار ‌لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا خلال مرحلة التعافي ‍الاقتصادي والمالي.







حتى القضايا اللبنانية المستجدة تقدمت على قضية الموازنة، وفي مقدمها تداعيات وارتدادات كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصوصا قوله " لسنا على الحياد " في الحرب على إيران.







بالتوازي، إسرائيل تعيش على وقع كأن الضربة حاصلة غدا.







وفي الأجواء من الدولة العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبقى المسار الدبلوماسي مع طهران مطروحا، وهو ما قاله لعدد من القنوات التلفزيونية الاسرائيلية.







فيما يقدر الاسرائيليون ان الهجوم على ايران، ممكن ان يكون متعدد الابعاد، ويستغرق أسابيع ،ويتخلله هجمات سايبرانية.



البداية من ساحة النجمة مع نهار طويل من الكلمات في مواجهة الأرقام.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد "







هي "جلسة دبوس بري" استهلها بزلة لسان "مفتعلة" حشر فيها سيد المجلس مقاطعي الجلسات التشريعية في بيت اليك "وعينك بنت عينك" سحب "أرنب الانتخاب" في معرض التنويه بالموازنة في هفوة مقصودة وعن سابق تصور وتصميم وإن ذيلها بضحكة وبغمزة وكعادته ضبط المايسترو الجلسة على إيقاع المطرقة وفي مجرياتها أثخنت الموازنة بجروح السياسة.







ففي يوم نقاش بنودها الأول تحولت المنابر النيابية إلى منصات للحملات الانتخابية وفواصل شعبوية أدار فيها كل نائب لأي طرف أو محور انتمى الدفة نحو "نكز" الآخر.







وبين تعليق وسجال وتبادل اتهامات تحولت الجلسة إلى سيرك سياسي وضاعت الموازنة وبنودها في العروض "البهلوانية".







وكما لم تخل الجلسة من المواقف الطريفة فإنها شهدت سجالات حادة كانت إيران وقودها في معرض الهجوم عليها والدفاع عنها على خلفية دعوة الأمين العام لحزب الله إلى "الجهاد الأكبر" دفاعا عن آية الله والتي قدمت الولاء للولي الفقيه على الولاء للبنان ووضعت اليد على الزناد نصرة لإيران فيما لو تعرضت لعدوان إسقاط النظام في وقت وكمكون أساسي.







في الحكومة ومجلس النواب التزم حزب الله باتفاق وقف الأعمال العدائية ولم يطلق رصاصة واحدة في مقابل تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701 بحسب آخر بيانات اليونفيل تضاف إليها مئات الاغتيالات التي أودت بخيرة شباب الجنوب وفوقها تدمير منازل عشرات العائلات المدنية وتشريدها ليسجل عداد التدمير أرقاما مضاعفة عما شهدته حرب الستين يوما.







وفي زمن الحرب التي لم تتوقف على لبنان والعجز عن مواجهة العدوان والتزام الحزب بقرار الدولة يضرب الشيخ نعيم قاسم بمصلحة لبنان واللبنانيين عرض المصلحة الإيرانية بالتزامن مع عودة النبض العربي والخليجي الداعم لتعافي لبنان بالمساعدات الاقتصادية والمبادرات السياسية.







في وقت تصدر فيه الجمهورية الإسلامية "الفتاوى" لما يسمى بأذرعها في المنطقة وتحويلهم إلى متاريس لها فإنها تبعد عنها تجرع كأس الحرب ويفعل رئيسها مسعود بزشكيان قنوات التواصل لأجل هذا الهدف وآخرها اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, إذ نقل إليه ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب مضافا إليه ما نشره موقع أكسيوس عن ترامب وقوله: أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارا وهي تريد الحوار وهو ما لم يعد سرا بعد إعلان تفعيل الخط الساخن بين عباس عراقجي ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف.







وإلى حين تبيان الخيط الأبيض من أسود التوترات الإقليمية ورسو التهديدات عند شاطىء الأمان فإن حبل الخلاص ينتظر فك عقدة لبنان عن إيران والنزوح نحو همومنا ومشاكلنا الداخلية وتحصين الساحة المحلية بشعار الوحدة الوطنية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري وما من مجيب.







ومنها حذر رئيس الحكومة نواف سلام من أن من يهدد بالحرب الأهلية أو بالفتنة الداخلية إنما يخدم العدو الذي يتربص بلبنان شرا في الشق القضائي لم تجر الرياح بما تشتهي "سفن المر".







فالمسار القضائي حتى اللحظة يسير بالاتجاه الصحيح في ظل حملات التضليل التي تقودها محطة MTV ومن لف لفيفها من مستشارين ومسؤولين سياسيين وضباط بحق شركة MEP التي قدمت مستنداتها الرسمية وأثبتت سقوط تهمة التزوير وجلسة التحقيق الثالثة مع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك.







ومعطيات جلسات التحقيق السابقة أطاحت برواية التزوير المزعومة والمدعومة التي فبركتها محطة المر وشككت فيها بعمل القضاء وأدارت الملف بدفة السياسة في حين أن الملف محض "كهربائي" وفات "معمل فبركة الأكاذيب" أن القانون يعلو ولا يعلى عليه.

