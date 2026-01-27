آخر خبر.. هذا ما كُشف عن الانتخابات النيابية

أشارت معلومات صحافية إلى أن اجتماعًا رفيع المستوى عُقد لبحث موعد إجراء الانتخابات، وأسفر عن دعوة الهيئات الناخبة في موعدها المقرر في أيار لطمأنة الرأي العام، ثم تمديد المهل بقانون لنحو شهرين.