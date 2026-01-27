تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد استهداف منطقة دير قانون.. هذا ما زعمه أدرعي
Lebanon 24
27-01-2026
|
16:30
كتب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "اكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم الثلثاء في منطقة دير قانون بجنوب
لبنان
وقضى على عنصر من
حزب الله
كان يعمل على محاولات إعادة اعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله ".
وأضاف أدرعي: "شكلت نشاطات هذا العنصر خرقًا للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد لأمن إسرائيل".
