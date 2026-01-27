بعد استهداف منطقة دير قانون.. هذا ما زعمه أدرعي

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "اكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم الثلثاء في منطقة دير قانون بجنوب وقضى على عنصر من كان يعمل على محاولات إعادة اعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله ".



وأضاف أدرعي: "شكلت نشاطات هذا العنصر خرقًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد لأمن إسرائيل".

