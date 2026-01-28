مال إعلامي للتشويش الانتخابي

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، عادت إلى الواجهة شخصية سياسية تُعرف بحضورها الموسمي المرتبط حصراً بالمحطات ، من دون انخراط ثابت في الحياة السياسية .

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه العودة لا تستند إلى مشروع سياسي واضح أو رؤية متكاملة، بل تأتي في إطار محاولة التشويش والمنافسة على احد المقاعد.

وفي هذا السياق، يُسجَّل قيام الشخصية المعنية بدفع مبالغ مالية شهرية لجهات إعلامية في ، يتم تقاضيها بشكل مباشر، مقابل تنفيذ حملات تستهدف أحد المرشحين الثابتين ،وهو من أبرز الوجوه الحالية ويتمتع بحضور انتخابي مستقر.

وبحسب المعطيات نفسها، تصبّ هذه الحملات في مصلحة مرشح منافس من العائلة ذاتها.







