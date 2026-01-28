تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
دويهي: حاسبوا حلفاء الثنائي في الانتخابات المقبلة
Lebanon 24
28-01-2026
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
ميشال دويهي
على منصة "إكس": "حلفاء
الثنائي
في محور الممانعة، هم الذين سهّلوا وساهموا في تمكّن الثنائي من السيطرة عل
لبنان
وتدميره مقابل حصص في السلطة واستفادات مادية، على مدى عقدين من الزمن أقله. كل هذا على حساب الناس وبناء الدولة واستعادة السيادة. حاسبوهم في الانتخابات المقبلة على ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن".
ميشال دويهي
لبنان
بوهم
تابع
