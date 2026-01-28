دويهي: حاسبوا حلفاء الثنائي في الانتخابات المقبلة

كتب النائب على منصة "إكس": "حلفاء في محور الممانعة، هم الذين سهّلوا وساهموا في تمكّن الثنائي من السيطرة عل وتدميره مقابل حصص في السلطة واستفادات مادية، على مدى عقدين من الزمن أقله. كل هذا على حساب الناس وبناء الدولة واستعادة السيادة. حاسبوهم في الانتخابات المقبلة على ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن".

