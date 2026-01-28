تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
28-01-2026
|
02:42
أفاد الأب
ايلي خنيصر
المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ ان كتلة غبارية ضخمة تغطي الاردن وفلسطين ووسط
لبنان
وجنوبه بنسبة تصل الى 90%، تعيق تقدم الامطار مصدرها صحراء مصر، فتتساقط امطار موحلة بين الحين والآخر، الى ان يشتد المنخفض اعتباراً من ساعات ظهر اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتتساقط امطار متوسطة الى غزيرة بين بعد الظهر ويوم الخميس والثلوج فوق 1500-1600 متر.
من حهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً ينحسر تدريجياً يوم الخميس مع بقاء بعض التقلبات المحلية.
طقس الأيام المقبلة
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تتساقط أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر.
الخميس:
غائم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع فرص تساقط أمطار خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر.
الجمعة:
غائم جزئياَ مع رياح جنوبية ناشطة تقارب سرعتها ٦٠كم/س وارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية ليلا.
السبت:
غائم جزئياَ مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى الاجواء في الفترة الصباحية والمسائية مهيأة لتساقط الرذاذ شمال البلاد.
