لبنان

سرق درّاجة آليّة في الكحّالة.. وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

Lebanon 24
28-01-2026 | 03:20
سرق درّاجة آليّة في الكحّالة.. وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
أعلنت المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآليّة فى مختلف المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات لتكثيف دوريّاتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة، ورصد المتورطين بها، وتوقيفهم.

بتاريخ 15-01-2026، وبنتيجة عمليات المراقبة والرصد، اشتبهت إحدى دوريّات الشّعبة بشخص مجهول يقوم بسرقة دراجة آليّة في محلة الكحالة، عبر تحطيم مقودها.

على الفور، تم نصب كمين له وتوقيفه في المحلة، بعد محاولته الفرار. وتبيّن انه يُدعى:

إ. ش. (مواليد عام 1999، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على محاولة سرقة الدراجة في محلّة الكحّالة عبر تحطيم مقودها، وبأنه كان سيبيعها لأحد الأشخاص في محلة صبرا. كما اعترف بتعاطي الـ “كوكايين”، وبأنه كان قد تعاطاها قبل توقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
