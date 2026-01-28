منخفض جوي محدود الفعالية يضرب لبنان.. ومصلحة الأرصاد تحذر من هذا الأمر

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً ينحسر تدريجياً يوم الخميس مع بقاء بعض التقلبات المحلية.



الطقس المتوقع في لبنان:



اليوم الأربعاء:

غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تتساقط أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل أحياناً ٧٠ كلم/س مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود المترين كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.



الخميس:

غائم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال لأمطار متفرقة خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر ورياح ناشطة يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل.



الجمعة:

غائم جزئياَ وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل في المناطق الشمالية الى٧٥كلم/س يرافقها طبقات خفيفة من الغبار مع تحذير من ارتفاع موج البحر لجدود المترين، ترتفع الرطوبة بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الاجواء مهيأة ليلاً لتساقط امطارمحلية خفيفة وموحلة .

السبت:

غائم جزئياَ مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية يرافقها رطوبة منخفضة ورياح ناشطة.



Advertisement