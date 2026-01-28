تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون اطلع من رئيس لجنة الرقابة على المصارف على عملها بعد 6 أشهر على تعيينها

Lebanon 24
28-01-2026 | 04:07
عون اطلع من رئيس لجنة الرقابة على المصارف على عملها بعد 6 أشهر على تعيينها
اطلع الرئيس جوزاف عون من رئيس لجنة الرقابة على المصارف الدكتور مازن سويد على عمل لجنة الرقابة بعد ستة أشهر على تعيينها، وعلى الإنجازات التي حققتها، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، ولا سيما بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع "قانون الفجوة" وإحالته إلى مجلس النواب.
