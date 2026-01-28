تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

السعد: الإصلاح يبدأ من القطاع العام ويجب الخروج من "حسابات الدكانة"

Lebanon 24
28-01-2026 | 04:13
السعد: الإصلاح يبدأ من القطاع العام ويجب الخروج من حسابات الدكانة
قال النائب راجي السعد خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنَّ الإصلاح يجب أن يبدأ من القطاع العام وليس من الهجوم على القطاع الخاص لأنه المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص وليس العكس.
 
 
ودعا السعد إلى الإصلاح داخل الدولة، وأضاف: "نرفع الصوت اليوم لتصويب المسار ومساعدة الدولة لاخراج البلد من حسابات الدكانة"، وأضاف: "القطاع الخاص هو الضحية وليس الجلاد، وعلى الحكومة معالجة أصل المشكلة في القطاع العام وتنفذ الإصلاحات المطلوبة".
 
 
وأكمل: "نحنُ نؤمن بالعهد ومتفائلون بأداء رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكن البلد يحتاج إلى ثقة وهذه هي الكلمة السحرية لإنقاذ البلد. وقبل أن نتحدث عن إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يجب استعادة ثقة المواطنين بالمسؤولين".
 
 
وتابع: "استعادة الثقة تكون بالعمل لمصلحة الناس، كما أننا نرفض أن نكون شهود زور على موازنة تفقير".
 
 
 
جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

العهد

جوزاف

السعد

ال ج

