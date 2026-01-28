عيسى الخوري: تسييل جزء من الذهب لحماية مصرف لبنان من التزامات طويلة الأمد

أوضح جو عبر حسابه على منصة "اكس"، ان "مقولة تسييل جزء من احتياط هي لخدمة المصارف، غير صحيحة، فالهدف هو عدم تكبيل بالتزامات طويلة الأمد في ظل فقدان القطاع المصرفي للسيولة اللازمة لتسديد اموال المودعين".







ولفت الى ان "مشروع قانون المقترح يفرض على مصرف تسديد 80% من اموال المودعين التي تفوق 100 الف دولار والمقدّرة بنحو 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصول مصرف لبنان"، ورأى أن "هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان اعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر الى السيولة كما انها تفرض على مصرف لبنان التزامات من المستحسن تجنّبها".







وأكد أن "اقتراح تسييل جزء من الذهب لا تتعدى قيمته 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مليئة (حكومة اوروبية، ..) سيساعد في: تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرّض اصوله لفترة زمنية تمتد الى عشرين سنة او اكثر وضمان حصول المودعين على اموالهم عند استحقاق السند."



وختم : "للتوضيح صلة".



وكان عيسى الخوري قد أوضح سابقا أن "احتياطي الذهب ليس ملك ، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن اصول (موجودات) مصرف لبنان".



Advertisement